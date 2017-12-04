В Николаеве вооруженным грабителям на BMW удалось оторваться от пяти экипажей полиции

В Николаеве милиция разыскивает четырех злоумышленников, подозреваемых в ограблении ювелирного магазина. Как сообщает ГУ Нацполиции в Николаевской области, ограбление, которое совершили четверо неизвестных, предварительно, с применением автоматического оружия, произошло сегодня около 13:45 в районе Центрального рынка.

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«Злоумышленники были одеты в черную форму и в балаклавы. Побив витрины и угрожая посетителям и персоналу магазина, преступники забрали ювелирные украшения и сервер с записями камер видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что свидетель происшествия позвал на помощь наряд патрульных полицейских. На выходе из магазина разбойники столкнулись с правоохранителями, которые пытались их задержать, в ответ на что преступники открыли огонь в воздух и попытались скрыться на автомобиле BMW.

«Сразу после происшествия был объявлен план «Перехват», автомобиль злоумышленников преследовали пять экипажей патрульной полиции, и на Одесской трассе беглецам удалось оторваться», - рассказали в полиции.

На место происшествия прибыли руководство ГУНП в Николаевской области и следственно-оперативная-группа Заводского отдела полиции. С места происшествия изъяты четыре гильзы, предположительно, от автоматического оружия.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Белой Церкви неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин и застрелил охранника.