В Шри-Ланке от наводнения погиб украинец (виде)

В Шри-Ланке в результате шторма "Окхи" погибло 26 человек, среди которых украинец. Об этом сообщили в правительстве страны в субботу, 2 декабря.

Согласно сообщению, гражданина Украины смыло водой неподалеку от популярного среди туристов города Галле, пишет DW.

Шри-Ланка страдает от мощного шторма, который вызвал масштабные наводнения. По информации, повреждено около 20 тысяч домов преимущественно в западных и южных прибрежных районах острова. Из зоны бедствия эвакуированы тысячи людей.

Кроме того, в службе чрезвычайных ситуаций Индонезии сообщили, что на индонезийском острове Ява по меньшей мере 25 человек стали жертвами наводнений и оползней, вызванных мощным циклоном с сильными ливнями.

Так, шторм "Чемпака" нанес значительных разрушений в округе Пачітан в центральной части южного побережья острова. Отмечается, что сильный ветер и наводнение повредили более 1,7 тысячи домов, из региона эвакуированы более двух тысяч местных жителей.