В Киеве в лесополосе обнаружили тела двоих мужчин

В Святошинском районе Киева прохожий заметил двоих мертвых мужчин в лесополосе.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, после того, как в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении тел двоих молодых людей, на вызов сразу выехали следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска.

На месте происшествия полицейские обнаружили мертвыми двоих молодых мужчин (20-25 лет) кавказской внешности.

"Судебно-медицинский эксперт не обнаружил на теле умерших явных следов насильственной смерти, но, несмотря на то, что на телах видны гнилостные изменения, окончательная причина будет установлена только после проведения судмедэкспертизы", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации правоохранителей, никаких документов, мобильных телефонов или вещей, которые помогли бы выяснить персональные данные умерших, не обнаружено.

В то же время, в полиции отметили, что умершие не похожи на бездомных.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления личностей и причины смерти молодых людей.

Начато уголовное производство.