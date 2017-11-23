В Киеве под Нацбанком нашли труп - СМИ

Около здания Национального банка Украины в центре Киева был обнаружен труп.

"Около здания НБУ обнаружен труп. На место происшествия выехали полицейские", - заявили "РБК" источники в полиции.

Читайте такжеВ киевском хостеле жестоко убили мужчину

Согласно информации пресс-службы, зафиксировано, что это была внезапная смерть. Возраст и пол умершего около здания НБУ устанавливаются.

По состоянию на 14:50 тело уже забрали соответствующие органы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве женщина с ребенком почти месяц прожили в квартире с трупом матери.