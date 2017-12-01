Ночью в Ривне неизвестные дотла сожгли Audi Q7 на дворе предпринимателя (фото)

В Ривне 1 декабря около 3 часов ночи предпринимателю сожгли элитное авто. Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, огонь полностью уничтожил автомобиль Audi Q7.

Машина принадлежала 35-летнему жителю города - частному предпринимателю. Авто стояло во дворе дома на улице Красильникова. Также частично повреждена стена дома.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

С места происшествия следователи изъяли пожарный мусор. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал УНИАН, на Audi Q7 ездит старший оперуполномоченный отдела сопровождения особо важных дел управления оперативных разработок Нацполиции Александр Грущенко. Журналисты выяснили, что он не задекларировал это авто. Скандальный экс-начальник управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрий Сус также ездил на Audi Q7, также не задекларировав его - официально элитным авто владела его 85-летняя бабушка.