Старший оперуполномоченный Нацполиции не задекларировал Audi Q7 - расследование (видео)
Грущенко не стал отвечать на вопрос журналистов, почему не декларирует "отцовский" автомобиль.
Старший оперуполномоченный отдела сопровождения особо важных дел управления оперативных разработок Нацполиции Александр Грущенко ездит на автомобиле Audi Q7 с винницкими номерами, записанном на отца, врача амбулатории в селе под Крижополем. Об этом сообщают "Схемы".
Такой автомобиль стоит как минимум 30 тыс. долларов. В его декларации за 2016 в Киеве - только квартира, которой он пользовался бесплатно, а также арендованный гараж. При этом никакой машины ни в собственности, ни на праве пользования не указано.
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Отвечать на вопросы журналистов, почему не декларирует отцовское авто, Александр Грущенко не стал.
После проведения журналистского расследования Центр Противодействия Коррупции обратился к НАЗК, но агентство отказалось проверять декларацию. Прокуратура передала обращение к Нацполиции, но суд все-таки обязал прокуратуру заняться Грущенком, сообщают "Схемы".
Как сообщал УНИАН, скандальный экс-начальник управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрий Сус записал Audi Q7 на свою 85-летнюю бабушку.