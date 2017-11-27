Старший оперуполномоченный Нацполиции не задекларировал Audi Q7 - расследование (видео)

Старший оперуполномоченный отдела сопровождения особо важных дел управления оперативных разработок Нацполиции Александр Грущенко ездит на автомобиле Audi Q7 с винницкими номерами, записанном на отца, врача амбулатории в селе под Крижополем. Об этом сообщают "Схемы".

Такой автомобиль стоит как минимум 30 тыс. долларов. В его декларации за 2016 в Киеве - только квартира, которой он пользовался бесплатно, а также арендованный гараж. При этом никакой машины ни в собственности, ни на праве пользования не указано.

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Отвечать на вопросы журналистов, почему не декларирует отцовское авто, Александр Грущенко не стал.

После проведения журналистского расследования Центр Противодействия Коррупции обратился к НАЗК, но агентство отказалось проверять декларацию. Прокуратура передала обращение к Нацполиции, но суд все-таки обязал прокуратуру заняться Грущенком, сообщают "Схемы".

Как сообщал УНИАН, скандальный экс-начальник управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ Дмитрий Сус записал Audi Q7 на свою 85-летнюю бабушку.