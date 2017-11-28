В воинской части на Одесчине взорвалась граната: погиб военнослужащий

В Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС ВС Украины, 27 ноября в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб военнослужащий одной из воинских частей ВМС. Отмечается, что других пострадавших нет.

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«На месте происшествия работают представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка, следственно-оперативная группа полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области», - сообщили в пресс-центре.

По данному факту начато уголовное производство. Командующим ВМС ВСУ назначено служебное расследование, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Бердянске Запорожской области в ночь на 28 ноября в воинской части Воздушного командования «Восток» произошел взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат.