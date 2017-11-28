В Бердянске ночью в воинской части произошел взрыв: погиб 22-летний солдат

В Бердянске Запорожской области в воинской части Воздушного командования "Восток" произошел взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат.

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Об этом сообщает в Faceebook командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«В ночь на 28 ноября около 12-ти ночи в городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования «Восток». Других пострадавших нет. Это происшествие произошло во внеслужебное время и не связано с исполнением служебных обязанностей», - говорится в сообщении.

По данному факту командование воинской части назначило служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Изъяты остатки фрагментов от взрывного устройства. Они направлены в НИЭКЦ в Запорожской области.