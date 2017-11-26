В Киеве пикетировали здание МВД с требованием освободить трех задержанных экс-добровольцев АТО

12 человек пикетировали здание МВД в Киеве с требованием освободить задержанных бывших добровольцев АТО Анатолия Виногродского, Леонида Литвиненко и Александра Новикова.

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Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держали в руках плакат с надписью «Освободите добровольцев».

На улице Богомольца, где находится здание МВД, и прилегающей улице Пилипа Орлика находится большое количество полицейских. Также правоохранители перекрывали улицу П.Орлика.

Как заявила одна из участниц акции, завтра активисты будут пикетировать Печерский райотдел полиции, где как они считают, держат задержанных.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, в организации «Движение «Визволення» заявили о похищении второго командира батальона «Донбасс», представителя «Штаба блокады торговли с оккупантами» Виногродского в Киеве и добровольцев ОУН Леонида Литвиненко в Новоград-Волынском Житомирской области.

Позже на странице МВД в Facebook сообщили, что в Киеве и в Житомирской области полиция задержала двух бывших добровольцев АТО, которые подозреваются в разбойном нападении.

«Одного из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельника задержали за нападение на охранника одного из ПСП (частное сельхозпредприятие - УНИАН) в Кировоградской области. Это произошло в июле этого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия задержанных были квалифицированы следователями по части 2 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам было заочно объявлено о подозрении.

Кроме того, сегодня в Нацполиции сообщили, что суд в Мариуполе постановил арестовать на 60 суток мужчину, который подозревается в похищении в 2014 году бойца батальона «Донбасс» и других уголовных правонарушениях. Подозреваемый был задержан 24 ноября в Соломенском районе Киева.

«В 2014 году подозреваемый был одним из тех, кто около трех месяцев продержал в плену бойца батальона «Донбасс», который в то время занимался кадровыми вопросами. По словам пленного, 90 дней его держали связанным, кормили раз в три дня, не позволяли вставать со стула и готовили к казни», - отметили в полиции.

По данным активистов, речь идет о ветерана батальона «Донбасс» Александре Новикове с позывным «Хаммер».