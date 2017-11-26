В полиции назвали причины задержания двух экс-добровольцев АТО
Одного из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельника задержали за нападение на охранника одного из сельхозпредприятий в Кировоградской области.
В Киеве и Житомирской области полиция задержала двух бывших добровольцев АТО, которые подозреваются в разбойном нападении.
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Об этом сообщается на странице МВД Украины в социальной сети Facebook.
«Одного из бывших руководителей батальона «Донбасс» и его подельника задержали за нападение на охранника одного из ПСП (частное сельхозпредприятие - УНИАН) в Кировоградской области. Это произошло в июле этого года», - говорится в сообщении.
Отмечается, что действия задержанных были квалифицированы следователями по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам было заочно объявлено о подозрении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 ноября, в организации «Движение «Вызволення» заявили о похищении второго командира батальона «Донбасс», представителя «Штаба блокады торговли с оккупантами» Анатолия Виногродского в Киеве и добровольцев ОУН Леонида Литвиненко в Новоград-Волынском Житомирской области.
«Рух Визволення» опубликовав видео задержания добровольца ОУН Леонида Литвиненко в Новоград-Волынском Житомирской области.