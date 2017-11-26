В Мариуполе суд арестовал на 60 суток экс-бойца батальона "Донбасс" (видео)

В Мариуполе суд арестовал на 60 суток мужчину, который подозревается в похищении бойца батальона «Донбасс» и других уголовных правонарушениях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«По решению суда мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога. Его подозревают в похищении человека и еще нескольких уголовных правонарушениях», - говорится в сообщении.

Согласно информации полиции, подозреваемый был задержан 24 ноября в Соломенском районе Киева по поручению прокуратуры. «В 2014 году подозреваемый был одним из тех, кто около трех месяцев продержал в плену бойца батальона «Донбасс», который в то время занимался кадровыми вопросами. По словам пленного, 90 дней его держали связанным, кормили раз в три дня, не разрешали вставать со стула и готовили к казни», - отметили в полиции.

Решение об избрании меры пресечения подозреваемому в похищении бойца батальона «Донбасс» было принято судом в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - «Пытки» (ст.127), «Незаконное лишение свободы или похищение человека» (ст.146), «Небрежное отношение к военной службе» (ст.358) и др.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Киеве задержали подозреваемого в похищении человека бывшего бойца батальона «Донбасс».