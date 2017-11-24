В центре Киева "герой парковки" заблокировал движение троллейбусов: образовалась огромная пробка (фото)

В центре Киева неправильно припаркованный автомобиль заблокировал движение троллейбусов, в следствие чего образовалась огромная пробка. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Водитель Nissan, так спешил на распродажи в Gulliver, что оставил свой автомобиль во второй полосе, чем заблокировал движение троллейбуса, а тот в свою очередь заблокировал движение другому транспорту. Полиция едет уже 35 минут. За это время образовался серьезный затор", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева остановилось движение троллейбусов из-за припаркованного посреди дороги "Лексуса".