В центре Киева "герой парковки" заблокировал движение троллейбусов: образовалась огромная пробка (фото)

18:26, 24 ноября 2017
Происшествия
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Водитель оставил свой автомобиль во второй полосе, чем заблокировал движение троллейбуса,  а тот  в свою очередь заблокировал движение другому транспорту.

В центре Киева неправильно припаркованный автомобиль заблокировал движение троллейбусов, в следствие чего образовалась огромная пробка. Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Водитель Nissan, так спешил на распродажи в Gulliver, что оставил свой автомобиль во второй полосе, чем заблокировал движение троллейбуса,  а тот  в свою очередь заблокировал движение другому транспорту. Полиция едет уже 35 минут. За это время образовался серьезный затор", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева остановилось движение троллейбусов из-за припаркованного посреди дороги "Лексуса"

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Теги: #пробка в центре Киева#герой парковки в Киеве