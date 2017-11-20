В Киеве автомобиль въехал в магазин, едва не раздавив женщину с ребенком
14:49, 20 ноября 2017Происшествия
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Машина чуть не влетела в женщину с ребенком. Они успели отскочить за несколько секунд до аварии.
Причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем / Информатор
В Оболонском районе Киева автомобиль Lanos врезался в магазин, который находится возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщает "Информатор".
Авария произошла на перекрестке улицы Полярной и Калнышевского.
Как сообщается, причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем. Кроме того, машина чуть не влетела в женщину с ребенком. Они успели отскочить за несколько секунд до аварии. Водителя забрала скорая помощь.
Как сообщал УНИАН, в Киеве водитель врезался в забор и сбежал, оставив документы и даже не закрыв авто.
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