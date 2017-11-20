В Киеве автомобиль въехал в магазин, едва не раздавив женщину с ребенком

В Оболонском районе Киева автомобиль Lanos врезался в магазин, который находится возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла на перекрестке улицы Полярной и Калнышевского.

Как сообщается, причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем. Кроме того, машина чуть не влетела в женщину с ребенком. Они успели отскочить за несколько секунд до аварии. Водителя забрала скорая помощь.

Как сообщал УНИАН, в Киеве водитель врезался в забор и сбежал, оставив документы и даже не закрыв авто.