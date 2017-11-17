Возле Чернобыльской зоны задержали двух сталкеров – жителя Донетчины и москвичку

В Киевской области пограничники Житомирского отряда и сотрудники Национальной полиции накануне задержали двух сталкеров.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, мужчина и женщина пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

«Правонарушителями оказались 21-летний гражданин Украины - житель Донецкой области и 20-летняя гражданка Российской Федерации - жительница Москвы. Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что задержанная гражданка России на территорию нашего государства прибыла в установленном порядке», - рассказали УНИАН в пограничном ведомстве.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.