В зоне отчуждения ЧАЭС полиция задержала двух сталкеров-иностранцев

В Киевской области сотрудники отдела пограничной службы «Иванков» Житомирского отряда и Национальной полиции вчера обнаружили двух сталкеров из Литвы.

Как сообщает пресс-служба Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в отношении задержанных мужчин составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Так, вчера в Киевской области сотрудники отдела пограничной службы «Иванков» Житомирского отряда и Национальной полиции совместными действиями задержали двух человек, которые пробирались в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения. Правонарушителями оказались два гражданина Литвы 19-ти лет, которые пешком пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснилось на территорию Украины иностранцы попали установленным порядком через один из пунктов пропуска", - рассказал УНИАН подробности задержания сталкеров руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.