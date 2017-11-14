В Харьковской области в отделе полиции умер 34-летний мужчина

В Харьковской области в отделе полиции города Мерефа умер 34-летний мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, труп мужчины обнаружили вчера, 12 ноября, в 8:00 в коридоре на втором этаже административного здания Харьковского отдела полиции в городе Мерефа.

По сведениям прокуратуры, 34-летнего мужчину с 2016 года разыскивали по подозрению в совершении кражи. В субботу, 11 ноября, около 19:30 его доставили в отдел полиции. Около 22:00 он пожаловался на плохое самочувствие, был осмотрен медиками скорой помощи. От госпитализации мужчина отказался.

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На следующий день работники Харьковского отдела полиции обнаружили умершего в коридоре на втором этаже административного здания.

Отмечается, что при осмотре тела видимых недавних телесных повреждений не обнаружено. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 115 ч. 1 УК Украины (внезапная смерть). В то же время прокуратура Харьковской области по данному факту начала производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).