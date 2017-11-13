На Тернопольщине разыскивают водителя, который смертельно травмировал человека и скрылся с места ДТП. Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 12 ноября в селе Требуховцы Бучацкого района недалеко от кладбища.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий стало известно, что погибший – местный житель 1984 года рождения. Свидетели говорят, что в тот день видели его в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранители устанавливают автомобиль и разыскивают водителя, который, сбив мужчину, скрылся с места дтп.

Следователи изъяли детали автомобиля, бампер и подкрыльники. Вероятно, это автомобили марки Volkswagen Caddy, Volkswagen Polo, Seat Inca или Seat Ibiza.

Правоохранители обращаются ко всем, кто проезжал по данному селу около 20.30 и имеет видеорегистратор, который мог зафиксировать автомобиль, обращаться на линию "102" или по телефонам: (0354)42-12-45, 0976623711.