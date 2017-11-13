На Харьковщине во время пожара в бараке сгорел мужчина (фото)

12 ноября вечером в одноэтажном пятиквартирном жилом доме барачного типа по ул. Бурсацкой, 7, в селе Одноробовка Золочевского района Харьковской области возник пожар.

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На момент прибытия спасателей крыша бараку была охвачена огнем почти на всей своей площади, которая составляла около 620 кв.м. В 3-х квартирах прогорело перекрытие и огонь попал к ним. Существовала также угроза переброски пламени на соседний подобный барак, говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Спасатели обнаружили под обломками разрушенных конструкций перекрытия обгоревшее тело мужчины, 1977 года рождения. Сейчас причина пожара устанавливается.

Как сообщал УНИАН, во Львове спасатели вечером в воскресенье, 12 ноября, почти два часа тушили пожар на одном из крупнейших промышленных рынков города.