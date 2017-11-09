В Киеве в результате взрыва гранаты в квартире погиб мужчина
Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
В Киеве в результате взрыва гранаты в квартире погиб мужчина.
Об этом в Facebook сообщает столичная полиция.
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«В 11.45 в дежурную часть Днепровского управления полиции позвонила местная жительница с сообщением о взрыве в квартире соседей. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа ... В квартире по улице Пражской правоохранители обнаружили тело 24-летнего мужчины, который погиб в результате взрыва, предварительно - боевой гранаты», - говорится в сообщении.
Известно, что в квартире жили два брата, один из которых находился дома.
«Вероятно, он пытался разобрать гранату, которая взорвалась. Это услышала соседка, которая и вызвала полицию», - сказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.