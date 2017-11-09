В Киеве из автомобиля выбросили гранату и самодельное взрывное устройство (фото)

В Святошинском районе Киева мужчины, заметив полицейский патруль, выбросили из иномарки гранату и самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие произошло на окраине города.

Около 22:30 на Кольцевой дороге группа быстрого реагирования полиции обратили внимание на автомобиль «Шевроле»: как только в салоне машины заметили служебное авто, выбросили что-то на улицу. Впоследствии оказалось, что это – предметы, похожие на гранаты.

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"Полицейские остановили «Шевроле» вместе с 43-летним водителем и двумя пассажирами, 1987 и 1974 годов рождения. Специалисты-взрывотехники на месте происшествия изъяли гранату РГД-5 с вкрученым запалом УЗРГМ и самодельное взрывное устройство «Хацабка». Подозрительные предметы направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа задокументировала правонарушения. Уголовное производство начали по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в Николаеве боевая граната взорвалась во дворе жилого дома.