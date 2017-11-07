В центре Львова неизвестные сожгли фигуру зайца у магазина Roshen (фоторепортаж)

В ночь на вторник, 7 ноября, в центре Львова на пл. Галицкой неизвестные сожгли рекламную фигуру зайца у магазина Roshen. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Около 2:00 патрульным поступил вызов от прохожего, который сообщил о том, что круг магазина Roshen на пл. Галицкой горит одна из фигур зайцев.

Патрульные, прибывшие на место, потушили пожар собственным огнетушителем. В результате пожара сгорела фигура «мамы-зайчихи», частично повреждены две фигуры «детей-зайчат». Еще три фигуры, которые стоят отдельно, не повреждены.

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На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу, чтобы выяснить обстоятельства пожара. Правоохранители предполагают, что причиной пожара мог быть поджог, однако лиц, которые могли бы его совершить, пока не нашли.

Как сообщал УНИАН, обнаженная активистка Femen сожгла фигуры медведей возле магазина Roshen в Киеве.