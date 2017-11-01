Обнаженная активистка Femen сожгла фигуры медведей возле магазина Roshen в Киеве (видео)

Вечером 31 октября организация Femen провела дерзкую акцию возле магазина Roshen в районе станции метро "Арсенальная" в Киеве. Полуобнаженная активистка облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их. На теле участницы Femen были надписи "Сладости или импичмент".

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"Акция посвящена жадности Президента Украины, который даже под страхом политической смерти не готового расстаться со своими конфетами. Пока винницкое плюшевое семейство продолжает накапливать на зиму подкожный жир, народ Украины сосет костлявую лапу", - говорится на странице Femen в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 21 июля после переговоров президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко в Администрации президента Украины, когда министры культуры обеих стран начали подписывать двусторонние документы, активистка Femen Анджелин Диаш обнажила грудь и пробежалась перед камерами, выкрикивая «Жыве Беларусь» и «Стоп диктатура».

Диаш инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, - хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителю власти.