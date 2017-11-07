На Минском массиве в Киеве загорелась девятиэтажка, погиб мужчина (видео)

В Киеве в результате пожара из жилого дома были эвакуированы 26 жителей, один человек погиб. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. Информация о пожаре в одной из квартир 9-этажного жилого дома (проспект Рокоссовского, 3-в) поступила сегодня утром.

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«На место происшествия немедленно прибыли спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, возгорание возникло в однокомнатной квартире. Во время тушения пожара огнеборцы вывели по лестничной клетке на безопасное расстояние 25 человек. С помощью лестницы с 2-го этажа вывели женщину. В комнате, где возник пожар, спасатели обнаружили тело мужчины 1960 года. В 10.08 возгорание было ликвидировано. В результате пожара комната выгорела полностью», - говорится в сообщении. Причина возникновения пожара выясняется.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киеве во время тушения пожара в отселенном здании нашли труп.