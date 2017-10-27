В Киеве во время тушения пожара в отселенном здании нашли труп

В Киеве ночью во время тушения пожара в отселенном здании спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г.Киеве.

Отмечается, что в 1:14 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на первом этаже трехэтажного отселенного здания на ул. Эспладная, 32, возник пожар.

Спасатели на месте происшествия установили, что пламя распространилось на второй и третий этаж, также загорелась кровля. Общая площадь пожара составила 120 кв. м.

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Во время тушения пожара на втором этаже спасателями был обнаружен труп мужского пола.

В 3:23 пожар был локализован, а в 3:55 - полностью ликвидирован.

На месте пожара работали 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

Как сообщал УНИАН, 23 октября на территории лесничества в Святошинском районе Киева было найдено мумифицированное тело человека.