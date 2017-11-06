Суд арестовал водителя киевской маршрутки, сбившего насмерть двух человек на остановке

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для водителя маршрутки, который насмерть сбил супружескую пару возле станции метро «Героев Днепра». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как сообщал УНИАН, в субботу в Киеве на проспекте Героев Сталинграда, возле метро "Героев Днепра" маршрутка насмерть сбила мужчину и женщину. Погибшими оказались полковник и бывший помощник ректора Национальной академии Службы безопасности Украины Валерий Корниенко и его жена.