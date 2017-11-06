Вчерашний взрыв в столичной многоэтажке произошел из-за попытки самоубийства – Киевгаз

Взрыв в одной из квартир многоэтажки на ул. Донецкой, 35 в Киеве произошел из-за попытки женщины, которую госпитализировали, совершить самоубийство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Киевгаз».

«По предварительной версии, причиной взрыва стала попытка совершить самоубийство. При обследовании места чрезвычайного происшествия было обнаружено, что две конфорки на газовой плите были в открытом положении», - сообщили в компании.

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Согласно сообщению, женщина, которая пыталась покончить с собой, была госпитализирована в ожоговый центр, угрозы для ее жизни нет.

«В доме был найден труп пожилой женщины, которая, по словам медицинских работников, умерла несколько дней назад. Вероятно, смерть близкого родственника и стала мотивом попытки совершить самоубийство», - предположили в «Киевгазе».

В компании отметили, что 25 января этого года в указанном доме был проведен полный технический осмотр, в том числе и в помещении, ставшем эпицентром взрыва. В течение года по этому адресу ни одной заявки в аварийную службу «Киевгаза» не поступало, отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября в 21.10 правоохранители получили сообщение о том, что на 9-м этаже жилого дома на улице Донецкой, 35 в Соломенском районе Киева произошел взрыв.

После взрыва в квартире было обнаружено тело 81-летней женщины. По предварительному заключению судмедэксперта, пенсионерка умерла несколько дней назад.

Кроме того, с телесными повреждениями была госпитализирована 52-летняя женщина. Правоохранители предполагают, что последняя является дочерью умершей.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - естественная смерть, а по факту взрыва - по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.