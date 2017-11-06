В Apple предупредили о возможном выгорании дисплеев iPhone X

Дисплей смартфона iPhone X может быть подвержен "выгоранию", а также другим "визуальным изменениям". Об этом сообщает Mashable со ссылкой на документ, опубликованный техподдержкой Apple.

В компании отметили, что пользователи могут заметить "выгорание и некоторые другие визуальные изменения" на экране смартфона. "Выгорание" представляет собой дефект, когда на экране остаются следы старых изображений после появления новых. Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время открыто высококонтрастное изображение.

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С похожей проблемой ранее также сталкивались пользователи смартфонов Pixel 2 XL от компании Google, которые, как и iPhone X, оборудованы OLED-дисплеями.

Как отмечает Mashable, тот факт, что Apple готовит пользователей iPhone X к подобному дефекту заранее, говорит о том, что он может стать достаточно распространенной проблемой.

Как сообщал УНИАН, во всех магазинах Apple Store в мире в пятницу, 3 ноября, стартовали продажи юбилейного iPhone X. В Сиднее, Москве, Токио, Гонконге, Нью-Йорке и других крупных городах желающие первыми получить новые устройства выстроились в очереди еще накануне.