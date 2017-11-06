В Николаеве боевая граната взорвалась во дворе жилого дома

В Николаеве неизвестный бросил боевую гранату во двор жилого дома по ул. Сенной, в результате чего поврежден автомобиль BMW и двери подвального помещения. Как сообщает Заводской отдел полиции ГУНП Николаевской области, сигнал о взрыве поступил 6 ноября около 1:20 ночи от 48-летнего мужчины.

«Проведенным осмотром установлено, что в результате взрыва были повреждены двери подвального помещения и припаркованный рядом автомобиль марки BMW заявителя. Никто из граждан не пострадал», - сообщили в полиции.

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты металлических обломков от взрывного устройства, прижимную скобу и кольцо, которые были направлены на проведение соответствующего исследования в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

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Сейчас правоохранителями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, в квартире киевской многоэтажки прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина. По предварительной информации, взрыв произошел из-за утечки газа.