Взрыв в центре Киева: неизвестные атаковали стриптиз-клуб (фото)

В Киеве неизвестные бросили в холл развлекательного заведения неустановленное пиротехнику. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, сообщила представитель Отдела коммуникации полиция Киева в Facebook.

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На линию 102 в 21:25 обратился мужчина и сообщил, что слышал взрыв. На вызов выехали правоохранители. Следственно-оперативная группа и взрывотехники проводят осмотр места происшествия. Пострадавших нет, поврежден вход в заведение.

По предварительной информации, двое-трое человек бросили неизвестные пиротехнические предметы и скрылись. Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления участка.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого двое человек погибли, среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала. Взрыв квалифицировали как теракт.