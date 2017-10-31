Покушение на нардепа Мосийчука: 57-летняя пострадавшая впервые встала на ноги после взрыва (видео)

57-летняя Надежда Тарасенко впервые встала на ноги после взрыва скутера в Киеве. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Врачи переживали, чтобы у потерпевшей не развилась инфекция. На следующей неделе, если изменений к худшему не будет, женщину, вероятно, выпишут домой. Однако, ее реабилитация будет длительной, ведь пострадал мозг. А впереди - еще одна операция - пластическая.

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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого двое человек погибли, среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.