На Днепропетровщине школьник помог поймать грабителя, запомнив его татуировку

В полицию Каменского обратились родители несовершеннолетнего мальчика, которые сообщили, что неизвестный мужчина отобрал мобильный телефон у их сына. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

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«Как было установлено, мальчик катался на велосипеде во дворе и в это время к нему подошел неизвестный мужчина, который пытался отобрать двухколесное транспортное средство. Мальчик испугался, но велосипед не бросил, тогда злоумышленник выхватил у него из рук телефон и убежал. Однако школьник оказался очень внимательным и заметил на правой руке татуировка в форме короны, о чем и сообщил полицейским. Также парень подробно описал приметы злоумышленника. И такая внимательность школьника помогла полицейским», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст.186 (грабеж) УК. За содеянное злоумышленнику грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 120 до 240 часов, или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 лет.