На Львовщине на территории детсада нашли противотанковую мину времен Второй мировой

Во Львовской области на территории детского сада во время земляных работ обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, 2 ноября в 17:55 поступило сообщение, что в селе Гончаровка Золочевского района во время копания траншеи для прокладки канализационной трубы на территории детского дошкольного учебного заведения на расстоянии 5 м от здания детсада обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны.

«Подана срочная заявка в центр быстрого реагирования ГСЧС на извлечение и уничтожение боеприпаса. Место находки находится под охраной полиции до прибытия пиротехников», - говорится в сообщении.