На Львовщине на территории детсада нашли противотанковую мину времен Второй мировой
10:39, 03 ноября 2017Происшествия
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Мину нашли на расстоянии 5 м от здания детсада, когда копали траншею для канализации.
Мину нашли во время земляных работ / фото antikor.com.ua
Во Львовской области на территории детского сада во время земляных работ обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, 2 ноября в 17:55 поступило сообщение, что в селе Гончаровка Золочевского района во время копания траншеи для прокладки канализационной трубы на территории детского дошкольного учебного заведения на расстоянии 5 м от здания детсада обнаружили противотанковую мину времен Второй мировой войны.
«Подана срочная заявка в центр быстрого реагирования ГСЧС на извлечение и уничтожение боеприпаса. Место находки находится под охраной полиции до прибытия пиротехников», - говорится в сообщении.
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