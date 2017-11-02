СБУ задержала россиянина, который сжег авто семьи нардепа и планировал взрыв возле вокзала в Киеве (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух граждан РФ, которые по указанию российской стороны проводили антигосударственную деятельность против нашей страны.

Как говорится в сообщении пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы установили, что один из россиян, начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей. По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый «палаточный городок» под Министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового Закона «Об образовании». Правоохранители задокументировали и блокировали намерения злоумышленника, которого выдворили за пределы нашей страны за антигосударственную деятельность.

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«Во время отработки других членов группы, сотрудники спецслужбы выяснили, что еще один гражданин РФ, временно проживающий в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 года по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины. Это событие было оперативно освещено в российских и белорусских СМИ», – говорится в сообщении.

В дальнейшем оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и ядовитых веществ. Во время подготовки злоумышленника к очередному преступлению в столице он был задержан. Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие.

«В районе Южного железнодорожного вокзала также выявлена сделанная им закладка с компонентами зажигания, готовыми к использованию. Для облегчения реализации своих преступных намерений иностранец использовал форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины. Продолжаются следственные действия», – добавили в СБУ.