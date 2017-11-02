СБУ задержала чиновника Киевской таможни во время получения взятки в метро

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновника Киевской таможни при получении им взятки в метро. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники установили, что исполняющий обязанности начальника одного из отделов Киевской таможни систематически получал взятки с физических лиц за занижение стоимости отправлений. При этом злоумышленник требовал от граждан, получавших посылки, десять процентов от полной стоимости.

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«Правоохранители задержали чиновника на одной из станций столичного метрополитена при получении 9,5 тыс. грн. За такую сумму таможенник обещал занизить стоимость посылки из-за границы с компьютерной техникой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Ранее стало известно, что в Тернополе задержали двух налоговиков, которые получили 400 тысяч гривень взятки.