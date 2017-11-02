В автозаке и наручниках: в Харькове на место жуткого ДТП привезли Зайцеву для проведения следственного эксперимента

В Харькове для проведения следственного эксперимента на место жуткого ДТП, которое произошло в городе вечером 18 октября, привезли подозреваемую 20-летнюю Елену Зайцеву, пишет ТСН.

Сообщается, что девушку привезли в автозаке и наручниках, но во время выяснения обстоятельств трагедии одну руку ей освободили.

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Следователи с помощью Зайцевой пытались воспроизвести схему движения авто, за рулем которого она была. Водитель "Таурега" в следственном эксперименте участия не принимал.

«На время выяснения обстоятельств движение в том месте перекрыли и возобновили лишь после возвращения Зайцевой в следственный изолятор», - пишет издание.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли шесть человек. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшая «Лексусом». С

а версии следствия, в материалах производства достаточных доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находился под действием опиатов.