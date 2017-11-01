В Харькове на пешеходов наехал микроавтобус: погибла женщина

В Харькове вчера, 31 октября 2017 года, микроавтобус Mercedes Sprinter совершил наезд на пешеходов, в результате чего погибла женщина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"В Харькове в результате аварии погибла женщина-пешеход. Еще одного пострадавшего - 72-летнего мужчину, госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, авария произошла вчера около 22:45 на Московском проспекте.

Сообщается, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter совершил наезд на семейную пару, которые пересекали дорогу в неположенном месте.

В результате наезда 72-летняя женщина погибла на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее на Харьковщине в ДТП попал автобус со школьниками. Пострадали 9 человек, в том числе 7 учеников.