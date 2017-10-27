В Киеве возле вокзала женщина бросила 9-месячного ребенка и ушла пьянствовать (фото)

Полиция Киева разыскала мать, которая бросила 9-месячного ребенка рядом с метро "Вокзальная". Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ НП.

Женщина ночью оставила мальчика у входа в метро и ушла пьянствовать. Малыша на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отдел полиции на станции "Киев-Пассажирский". Горе-мать нашли, решается вопрос о привлечении ее к ответственности.

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"Прохожие рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой пива в другой. Она вела себя неадекватно. Когда же очевидцы проходили мимо вход в метро во второй раз, – увидели брошенного ребенка", - говорится в сообщении.

Правоохранители разыскали женщину через полтора часа. При общении с ней оказалось, что ребенок мешал 25-летней матери, которая приехала с сыном из Херсонской области, отдыхать и употреблять алкогольные напитки.

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Киевской области правоохранители задержали 16-летнюю девушку из Российской Федерации, сбежавшую из школы-интерната и находившуюся в розыске.