Под Одессой на трассе столкнулись три грузовика: погиб мужчина

В Одесской области мужчина погиб в ДТП. Об этом сообщает ГСЧС. По данным ведомства, трагедия произошла утром 26 октября.

"На 102 км автодороги Одесса – Рени в Саратском районе грузовой автомобиль "Ford TRANZIT" столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ 33021 и грузовым автомобилем "ТАТА". В результате ДТП водитель автомобиля "Ford" погиб на месте. Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента извлекли из автомобиля погибшего мужчину", – рассказали в ГСЧС.

Читайте также"Она думала, что успеет проскочить": патрульный рассказал о словах Зайцевой сразу после ДТП

Как сообщал УНИАН, экс-мэр Львова с женой попали в ДТП. В результате столкновения автомобиля Citroen с автомобилем Opel, никто не пострадал.