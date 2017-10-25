Экс-мэр Львова с женой попали в ДТП (фото)

Во Львове экс-мэр города Любомир Буняк с женой попали в ДТП. Как сообщил координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября в 17.30, в исторической части города, на перекрестке улиц Мельника - Ефремова где проходит трамвайные пути.

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В результате столкновения автомобиля Citroёn, за рулем которого по свидетельству очевидцев находился бывший мэр Львова Любомир Буняк, с автомобилем Opel, никто не пострадал, оба транспортных средства получили технические повреждения.

Как рассказал журналистам сам Буняк, за рулем автомобиля Citroёn в момент столкновения была его жена.

«Мы ехали по улице, когда нас ударил другой автомобиль, который на значительной скорости перестраивался с другой полосы. Водитель другого автомобиля остался на месте ДТП, вызвали полицию», - рассказал Буняк.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, за рулем автомобиля Citroеn находилась женщина, которая не выполнила требование дорожного знака «уступить дорогу» и совершила столкновение с автомобилем Opel, который двигался во втором ряду. Водитель нарушил правила дорожного движения.

Материалы оформлены по ст.124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) УК.

Справка. Любомир Буняк был городским головой Львова в 2002-2005 годах. Он стал единственным мэром Львова, которого депутаты горсовета тайным голосованием отправили в отставку за полгода до завершения каденции.