На Одесщине семья фермера вынуждена была под угрозой смерти отдать грабителям ценности на миллион гривень

В Балтском районе Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом фермера.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло накануне в селе Плоское. В дом мужчины ворвались пятеро неизвестных в масках, связали его, членов семьи и начали избивать, требуя отдать деньги и ценности.

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Под угрозой смерти потерпевшие отдали наличные, вырученные накануне от продажи зерна, и ювелирные изделия. Ущерб составил порядка 1 млн грн.

С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле «Нива», принадлежащем фермеру. В ходе оперативно-следственных действий автомобиль обнаружен брошенным в районе трассы Одесса-Киев.

По факту открыто уголовное производство. Ведется поиск подозреваемых.