Сторонники Коханивского заблокировали зал суда и не дают вывезти его в СИЗО

В Святошинском районном суде города Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения руководителю добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому, сторонники задержанного заблокировали судебный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после объявления перерыва до 9 утра в заседании следственным судьей суда Иванной Миколаец. Также судья отметила, что Коханивского нужно отвести в СИЗО. Вместе с тем, сторонники лидера движения ОУН, не соглашаясь с этим, заблокировали зал судебного заседания, поскольку, по их мнению, Кохановский должен быть отпущен.

Таким образом они поддерживают позицию адвокатов Коханивского о необходимости отпустить задержанного из-под стражи, ведь, по мнению адвокатов, следователи ему вручили подозрение вне определенное законодательством время. Вместе с тем в коридоре зала судебного заседания находится несколько десятков полицейских.

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Как сообщал УНИАН, командира добровольческого батальона ОУН Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок».

Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалою (позывной «Рэм»). Первый применил травматическое оружие.

Женщина рассказала, что когда они возвращались с поминок их побратима, их у метро догнал Рем, который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда завязалась драка. Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

В то же время в полиции личность оппонента Коханивского не раскрывают.

По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружен не зарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.