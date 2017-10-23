Полиция ищет свидетелей резонансного ДТП в Харькове (фото)

Полиция разыскивает свидетелей резонансного ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 5 человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту ДТП в городе Харькове, которое произошло 18 октября.

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"В рамках расследования следователями устанавливаются личности граждан, которые находились на месте происшествия. В связи с этим следственное управление обращается к свидетелям происшествия, а также к гражданам, которые зафиксированы на данных кадрах, предоставить информацию СУ ГУНП в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, управлявшую «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.

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