ДТП в Харькове сломало жизнь целой семье: девушка, у которой в аварии погиб муж, пришла в себя

Состояние пострадавших в жуткой аварии на улице Сумской в Харькове начало улучшаться. 27-летняя Оксана Евтеева (Берченко), которая еще недавно была в состоянии искусственной комы, пришла в себя, передает местное издание ГородХ.

Кроме того, девушка уже начала самостоятельно есть и даже разговаривать.

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"А вот состояние ее сестры – 20-летней Дианы Берченко – не изменилось. Девушка до сих пор в коме и врачи не берутся давать никаких прогнозов. Еще одна пострадавшая – 36-летняя Оксана Нестеренко находится в общей палате и продолжает лечение", - отметили в мэрии Харькова.

Состояние беременной 30-летней Жанны Власенко пока без особых изменений. Она до сих пор находится в медикаментозной коме, но общие показатели улучшаются.

Ранее сообщалось, что в результате смертельного ДТП в центре Харькова пострадала целая семья. Муж Александр Евтеев погиб, его жена Оксана и ее сестра Диана сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

20 октября суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Зайцеву, которая управляла «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.