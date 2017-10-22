В Броварах во время драки погиб участник АТО

В городе Бровары Киевской области во время драки погиб 36-летний мужчина.

Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в социальной сети Facebook.

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Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о драке возле одного из броварских развлекательных заведений на улице Независимости. На месте происшествия правоохранители обнаружили бездыханное тело 36-летнего местного жителя. «Предварительно установлено, что во время драки он получил несколько колото-резаных ран, одна из которых - в область сердца», - говорится в сообщении.

В настоящее время назначено судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти мужчины. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Сотрудники полиции проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению.

Как сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook, погибшим оказался участник боевых действий, боец 11-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь», председатель ОО «Родной край» Руслан Яцюк.