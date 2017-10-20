В Николаеве около сотни парней устроили массовую драку (фото, видео)

Вечером в четверг, 19 октября, николаевские патрульные получили сообщение о массовой драке на улице Садовая в Николаеве.

На месте происшествия патрульные обнаружил около 100 молодых людей, которые устроили между собой драку, передает местный сайт 0512.

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По предварительным данным, молодые люди уже в который раз устроили "разборки" из-за конфликта, который случился несколько дней назад. Драки происходят уже третий день.

Патрульные проверили около 20 людей, 5 из них задержали.

Как сообщали СМИ, в Николаеве семь ударов ножом получил чемпион по пауэрлифтингу. Парень чудом выжил и даже защитил свои вещи от грабителей.