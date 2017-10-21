Во Львове пьяный водитель напал на патрульного

Ночью патрульные Львова выявили 11 пьяных водителей. Один из них напал на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Сегодня, около полуночи, на улице Медовой Пещеры, патрульные заметили транспортное средство Hyundai Santa Fe, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Автомобиль остановили и попросили у мужчины документы. При общении у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, а именно: нечеткая речь, покраснение лица, резкий запах из полости рта. Именно поэтому, патрульные предложили лицу пройти проверку на состояние алкогольного опьянения.

Водителю это не понравилось и он начал вести себя агрессивно. В конце концов мужчина согласился пройти проверку на приборе Drager, результат которой – 1.89 промилле. Это почти в 10 раз превышает допустимую норму.

Несмотря на это, патрульный ознакомил водителя с его правами и предупредил, что на него будет составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Нарушитель начал ругаться и угрожать убийством офицерам. Тогда патрульные задержали мужчину. Он успел нанести телесные повреждения одному из инспекторов. Предварительное заключение врача – ушиб мягких тканей.

Водителя доставили до Лычаковского отдела полиции, составили на него протокол по ст.130 Куоап (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) и постановление за нарушение ПДД. Мужчину передали следователям для установления, имеются ли в его действиях при задержании признаки уголовного правонарушения.

Этой ночью, патрульные 2 батальона остановили 11 водителей, находившихся в состоянии опьянения и управляли автомобилем, говорится в сообщении.