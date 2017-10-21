В Черноморске девушка выпала с пятого этажа и осталась жива

В городе Черноморск Одесской области девушка выпала с 5-го этажа дома и осталась жива. Об этом УНИАН сообщили в отделении полиции Черноморска, указав, что ЧП случилось накануне вечером.

«На место выезжали наши сотрудники, а также медики «скорой», - сказали в полиции. По словам медработников городской больницы Черноморска, 21-летнюю потерпевшую доставили к ним оперативно. Буквально через 20 минут после падения с окна.

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«Пациентку сразу же поместили в реанимационное отделение, предприняли все необходимые меры для ее спасения. Сейчас она в состоянии травматического шока III степени. У нее закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы и ушибы», - сказали в больнице.

Правоохранители исключают «криминальную составляющую» данного происшествия. Как отметил начальник полиции Черноморска Сергей Ляшенко, по предварительным данным, причиной поступка девушки послужили обстоятельства личного характера. Тем не менее, в настоящее время проверка всех вероятных причин происшествия продолжается.

Как сообщал УНИАН, в начале октября в Вышгороде шестилетняя девочка с собакой выпала с 18 этажа и погибла.