Изготавливали и сбывали оружие: в Днепре разоблачили группировку, в которую входил нацгвардеец (фото)
Группировка задержана во время сбыта очередной партии оружия и боеприпасов.
В Днепре разоблачена преступная группа, в которую входили служащий Национальной гвардии и двое гражданских лиц, которые более года занимались изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов.
Читайте такжеВ Харьковской области в частном доме обнаружили арсенал оружия и боеприпасов
Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, указанные лица задержаны во время сбыта очередной партии оружия и боеприпасов.
На месте происшествия изъято четыре самодельных пистолета, винтовку и более 5тысяч патронов к указанному оружию. Также изъято оборудование для изготовления патронов и оружия.
В четверг, 12 октября, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст.263 УК Украины.