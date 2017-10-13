Изготавливали и сбывали оружие: в Днепре разоблачили группировку, в которую входил нацгвардеец (фото)

В Днепре разоблачена преступная группа, в которую входили служащий Национальной гвардии и двое гражданских лиц, которые более года занимались изготовлением и сбытом оружия и боеприпасов.

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Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, указанные лица задержаны во время сбыта очередной партии оружия и боеприпасов.

На месте происшествия изъято четыре самодельных пистолета, винтовку и более 5тысяч патронов к указанному оружию. Также изъято оборудование для изготовления патронов и оружия.

В четверг, 12 октября, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст.263 УК Украины.