Смертельная авария под Одессой: водитель от удара вылетел через лобовое стекло (фото)
Водитель легкового автомобиля выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем.
Под Одессой сегодня, 18 октября, произошло ДТП с летальным исходом. На трассе Одесса — Черноморск столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и подержанный Nissan Laurel. Об этом сообщает "7 канал".
Водитель легковушки от удара вылетел через лобовое стекло. Травмы, полученные при аварии, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался еще до приезда скорой.
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Во внедорожнике ехали женщина и 4-летний ребенок, их забрали на диагностику медики. Как отмечают очевидцы, водитель легкового автомобиля выехал на встречку, в этот момент и произошла авария.
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