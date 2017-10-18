Смертельная авария под Одессой: водитель от удара вылетел через лобовое стекло (фото)

Под Одессой сегодня, 18 октября, произошло ДТП с летальным исходом. На трассе Одесса — Черноморск столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и подержанный Nissan Laurel. Об этом сообщает "7 канал".

Водитель легковушки от удара вылетел через лобовое стекло. Травмы, полученные при аварии, оказались несовместимы с жизнью. Он скончался еще до приезда скорой.

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Во внедорожнике ехали женщина и 4-летний ребенок, их забрали на диагностику медики. Как отмечают очевидцы, водитель легкового автомобиля выехал на встречку, в этот момент и произошла авария.

Ранее в Киеве из-за ДТП на Набережном шоссе, где проходит ремонт, произошел транспортный коллапс.