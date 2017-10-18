В центре Днепра обнаружили старое захоронение людей (видео)

В центре Днепра строители разрыли старое захоронение. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Строители рыли траншею для электроопор, наткнулись на старое захоронение и работы не остановили. Почву вместе с останками доставали экскаватором и вывозили в неизвестном направлении.

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Теперь из стен канавы торчат черепа, а на дне и на поверхности разбросаны кости. В полиции заявляют, что никаких заявлений не получали. Напуганные местные обратились к коммунальщикам с требованием убрать останки, так как их уже начали растаскивать собаки.

Рядом в соседнем парке - кладбище погибших во время Крымской войны, поэтому в мэрии допускают, что захоронению около 100 лет.

Ранее в центре Полтавы обнаружили массовое захоронение людей.